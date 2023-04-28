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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 14:41

СК опечатал два бара на улице Рубинштейна, где продавали виски из самогонного аппарата

В баре работали девушки, которые выпивали с богатыми мужчинами и обманывали их на миллионы рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК опечатал два бара на улице Рубинштейна, где продавали виски из самогонного аппарата.

СК опечатал два бара на улице Рубинштейна, где продавали виски из самогонного аппарата.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расследования уголовного дела после преступлений в барах на Рубинштейна продолжаются. Напомним, с 2021 по 2022 год там обманывали посетителей. Девушки забалтывали обеспеченных мужчин, а когда те напивались, им по несколько раз подсовывали терминалы для оплаты алкоголя. Некоторые пострадавшие оставляли так по несколько миллионов.

- 28 апреля 2023 года следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России проведены обыски в двух барах, расположенных на улице Рубинштейна, где был установлен факт реализации алкогольной продукции без документов, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Два бара опечатали, потому что они признаны вещественными доказательствами.

Напомним, в заведениях вместо хорошего и дорогого алкоголя посетителям наливали самогон. Из-за преступников пострадали 10 человек, которые заплатили в барах на Рубинштейна более 11 миллионов рублей.