СК опечатал два бара на улице Рубинштейна, где продавали виски из самогонного аппарата. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расследования уголовного дела после преступлений в барах на Рубинштейна продолжаются. Напомним, с 2021 по 2022 год там обманывали посетителей. Девушки забалтывали обеспеченных мужчин, а когда те напивались, им по несколько раз подсовывали терминалы для оплаты алкоголя. Некоторые пострадавшие оставляли так по несколько миллионов.

- 28 апреля 2023 года следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России проведены обыски в двух барах, расположенных на улице Рубинштейна, где был установлен факт реализации алкогольной продукции без документов, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Два бара опечатали, потому что они признаны вещественными доказательствами.

Напомним, в заведениях вместо хорошего и дорогого алкоголя посетителям наливали самогон. Из-за преступников пострадали 10 человек, которые заплатили в барах на Рубинштейна более 11 миллионов рублей.