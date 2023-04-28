Патриотические акции для ветеранов ВОВ организуют активисты «Единой России». Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

ПАРАД ДЛЯ КАЖДОГО

Активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов, сообщает сайт ER.RU

- Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну, - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

- Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения, - сказала Ольга Занко.

ПАМЯТЬ НЕ ИСЧЕЗНЕТ

Также активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

- Проходят годы, но не стирается память о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И фронт, и тыл стояли насмерть за Родину, и в этом единстве всегда была наша сила. В канун Дня Победы обязательно навестим ветеранов, поблагодарим и поздравим с великим праздником. Я собираюсь навестить Людмилу Федоровну Шалаеву и Зою Николаевну Мацько, с которыми мы уже не первый год знакомы. И также у каждого депутата нашей партии есть свои петербуржцы-ветераны, к которым они придут в эти праздничные дни. В Петербурге сейчас живут около двух тысяч участников и инвалидов войны – дойдём до каждого. А павшим и умершим – поклонимся на могилах и мемориалах. Весь апрель наводим там порядок, чтобы достойно встретить 9 Мая, – сказал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.