Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 28 апреля

Пробки достигли 8 баллов. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Петербурге вечером образовались длинные пробки. Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов. Некоторые улицы перекрыты. Этому есть объяснение. Сегодня в Петербург с рабочим визитом приехал президент России Владимир Путин.

- Дворцовую набережную перекрыли. Через каждые 50 метров там стоят полицейские, - сообщила корреспондент spb.kp.ru, которая оказалась на месте.

Судя по картам, в Северной столице длинные заторы образовались также на Троицком мосту, на улице Куйбышева, Кронверкской набережной, Биржевом мосту. Самая длинная и долгая пробка – на Каменностровском проспекте. Там петербуржцам и гостям города на машинах придется долго стоять.

Напомним, Путин сегодня выступит перед Советом законодателей. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма.