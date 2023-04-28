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НовостиАвто28 апреля 2023 15:02

Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 28 апреля

Заторы образовались в день приезда Владимира Путина
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пробки достигли 8 баллов.

Пробки достигли 8 баллов.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Петербурге вечером образовались длинные пробки. Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов. Некоторые улицы перекрыты. Этому есть объяснение. Сегодня в Петербург с рабочим визитом приехал президент России Владимир Путин.

- Дворцовую набережную перекрыли. Через каждые 50 метров там стоят полицейские, - сообщила корреспондент spb.kp.ru, которая оказалась на месте.

Судя по картам, в Северной столице длинные заторы образовались также на Троицком мосту, на улице Куйбышева, Кронверкской набережной, Биржевом мосту. Самая длинная и долгая пробка – на Каменностровском проспекте. Там петербуржцам и гостям города на машинах придется долго стоять.

Напомним, Путин сегодня выступит перед Советом законодателей. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма.