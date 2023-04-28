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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:29

Боец из Сланцевского района Ленобласти погиб в зоне проведения спецоперации

Его похороны пройдут 29 апреля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина погиб в зоне СВО.

Мужчина погиб в зоне СВО.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Сланцевского района Ленобласти Алексей Кропотов. Он отправился на фронт в рамках частичной мобилизации. О гибели военнослужащего пишет Online47.ru со ссылкой на главу районной администрации Марину Чистову.

- Алексей являлся патриотом своей страны и доблестно нес службу. Три месяца назад он стал отцом. Его гибель стала настоящей трагедией для близких и друзей, для всех сланцевчан, - выразила соболезнования Марина Чистова.

Мужчину призвали на службу в октябре. Прощание с сослуживцем пройдет в субботу, 29 апреля. Похороны Алексея Кропотова пройдут в поселке Сосновка. У мужчины остались жена и ребенок.