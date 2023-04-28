Из-за жесткого ДТП на Шлиссельбургском проспекте встали трамваи в Петербурге

Из-за жесткого ДТП встали трамваи на Шлиссельбургском проспекте.

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 28 апреля, у восьмого дома на Шлиссельбургском проспекте в Северной столице. Из-за столкновения двух авто на улице временно остановилось движение трамваев. Видеозапись с камер наблюдения появилась в соседском сообществе ВКонтакте «Наше Рыбацкое».

– Черный псевдотрамвай двигался по рельсам попутного направления, – уточнили очевидцы.

В комментариях под новостью также предположили, что оштрафуют обоих автолюбителей. Объясняют пользователи это тем, что водитель белого авто не оценил рискованность его маневра. И, как итог, не заметил, что лихач несется в его сторону на огромной скорости. Теперь на левом крыле пострадавшей машины красуется вмятина. Кроме того, читателей сообщества возмущает уверенность некоторых водителей в своих сверхспособностях, когда они пытаются проскочить перед другим авто.