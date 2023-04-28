Машина перевернулась из-за ДТП на Муринской дороге в Петербурге

Машина перевернулась из-за ДТП на Муринской дороге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло вечером 28 апреля у 25-го дома на Муринской дороге в Красногвардейском районе города на Неве. Как сообщили очевидцы, серебристая «Веста» пыталась выехать с остановки общественного транспорта. Но в этот момент в нее на полном ходу влетела «Лада Гранта». Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Пострадавших нет. Все живы, – уточнили очевидцы, приславшие фото с места происшествия.

Из-за столкновения серебристый автомобиль перевернулся. На фото отчетливо видно, что машина достаточно сильно пострадала: помялся капот, а от удара и вовсе открылись двери. Кроме того, автомобили зацепили и знак, установленный у остановки. На место происшествия уже прибыли спасатели, а вокруг машин собралась целая толпа свидетелей.

Ранее spb.kp.ru писала, что из-за жесткого ДТП на Шлиссельбургском проспекте встали трамваи.