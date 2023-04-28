Гранату нашли на улице Шоссе в Лаврики в Петербурге

Гранату нашли на улице Шоссе в Лаврики. Фото: vk.com/9online

Пользователи социальной сети ВКонтакте вечером 28 апреля опубликовали видеозапись с найденной на одной из улиц Северной столицы гранатой. Очевидцы рассказали, что предмет, обнаруженный у 67 дома на Шоссе в Лаврики, особенно напоминает «лимонку» – снаряд модели Ф-1. Информация об этом появилась в соседском сообществе «Девяткино online».

– Посетители барбершопа, расположенного возле жилищного комплекса «Сила Природы», сообщили о необычной находке, – уточнили свидетели в комментариях под опубликованной новостью.

Очевидцы также добавили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции. Тем временем, пользователи пытаются выяснить и предположить, каким образом небезопасная вещица, совсем непохожая на игрушку из детского набора, оказалась на улицах города на Неве.

Ранее spb.kp.ru писала, что 17 снарядов времен ВОВ уничтожили росгвардейцы Петербурга.