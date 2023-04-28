С машины сняли двери, капот и крышку багажника в Петербурге

Машину почти подчистую обнесли грабители. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Автограбители предложили одному из жителей Северной столицы необычную акцию под кодовым названием «прокатись с ветерком». Как выяснилось, злоумышленники в ночь с 27-го на 28-е апреля почти подчистую обнесли белую «Мазду». Они сняли с машины, припаркованной в Юнтолово, двери, капот и даже крышку багажника. Информация об этом появилась в сообществе в социальной сети ВКонтакте «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

– Ограбление произошло в пятой очереди округа в Приморском районе, неподалеку от детской площадки, – уточнили авторы публикации.

Очевидцы также добавили, что каким-то образом воры смогли отключить сигнализацию автомобиля. Но, по их словам, полностью сдать на металлолом машину помешал один из соседей. Мужчина вышел в три часа ночи покурить и, когда увидел происходящее, вызвал полицию. Грабители, как стало известно, части машины успели оттащить в лесополосу. Но один из них непредусмотрительно вернулся на место преступления, где его и задержали. К слову, мужчина недавно вернулся из мест лишения свободы.