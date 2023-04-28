Ослепленный солнцем водитель сбил девушку на улице Бабушкина в Петербурге

Ослепленный солнцем водитель сбил девушку на улице Бабушкина. Фото: vk.com/spb_today

Внезапно появившееся среди хмурых дней солнце в Северной столице ослепило одного из водителей. Из-за этого мужчина, находясь за рулем автомобиля, вечером 28 апреля сбил девушку. Как сообщили очевидцы, она переходила дорогу на пешеходном переходе у 115 дома по улице Бабушкина. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Надо запретить солнце в Питере, ишь распогодилось, – иронизируют комментаторы под постом.

Они также добавили, что сбитая девушка после ДТП находилась в сознании и даже смогла кому-то позвонить. Но вот с тем, чтобы встать у нее возникли проблемы. Как стало известно, необходимые службы для пострадавшей вызвали прохожие.

Ранее spb.kp.ru писала, что водителя электросамоката сбили на Варшавской улице в Северной столице. Как выяснилось, транспорт оказался под колесами авто.