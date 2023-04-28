Фасад аварийного здания обсыпается на Московском проспекте в Петербурге

Фасад аварийного здания обсыпается на Московском проспекте. Фото: t.me/Megapolisonline

О плачевном состоянии фасада 85 дома на Московском проспекте в Северной столице сообщили местные жители. С их слов, здание давно находится в аварийном состоянии, а по поводу осыпающейся штукатурки озадаченные петербуржцы уже несколько раз обращались в администрацию. Информация об этом появилась телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Отделка постройки в последнее время падает регулярно и довольно активно, – уточнили авторы поста.

Как стало известно, на четвертом этаже дома живут люди. Здесь расположилось общежитие трамвайного парка. По словам очевидцев, по тротуару, который проходит вдоль дома, регулярно ходит большое количество людей: дети возвращаются из школ и гуляют мамы с колясками. Это и стало причиной беспокойства жителей города на Неве.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржцы жалуются на падающие куски штукатурки с фасада дома на Таврической улице.