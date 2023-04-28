Пожар вспыхнул на Ленсоветовской дороге в Петербурге

Огонь охватил склад на Ленсоветовской дороге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 28 апреля в Пушкинском районе города на Неве вспыхнул мощный пожар. Очевидцы происшествия сообщили спасателям о возгорании около девяти часов. Как стало известно, огонь начал бушевать в складском помещение в 12-м доме на Ленсоветовской дороге. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, пламя очень быстро охватило площадь в целых 100 квадратных метров. Но спасатели оперативно прибыли на место происшествия и принялись тушить пожар. 30 сотрудников МЧС на шести специальных машинах более получаса боролись с разгневанной стихией. Полностью потушить красные и горячие языки пламя удалось только к 21:35.

Ранее spb.kp.ru писала, что 25 человек эвакуировали из пожара на Невском проспекте.