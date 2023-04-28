Новое общественное пространство открыли на улице Некрасова в Петербурге

Новое общественное пространство открыли на улице Некрасова. Фото: t.me/kult_spb

В Северной столице России 28 апреля на карте города появилось новое общественное пространство. Им стал медиа-центр портала «Культура Петербурга». Он расположился у 60-го дома на улице Некрасова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города на Неве.

– В день открытия центра прошла пресс-конференция, темой которой стали уличные музыканты, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, детали и нюансы нового закона о творческой индустрии на встрече обсудили непосредственно с представителями профессионального сообщества, уличными художниками, а также СМИ. Напомним, нормативно-правовой акт вступит в силу уже первого мая.

В комитете также добавили, что у властей города на Неве нет цели зацензурить исполнителей. Закон призван лишь поддерживать порядок и общественную безопасность в городе на Неве.