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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 20:54

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на проспекте Кузнецова в Петербурге

Из пожара эвакуировали одного человека
Элеонора КУРЮМОВА
Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на проспекте Кузнецова.

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на проспекте Кузнецова.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Огонь особо сильно разбушевался к вечеру 28 апреля в Северной столице. Так, очевидцы сообщили о загоревшейся трехкомнатной квартире в десятом доме на проспекте Кузнецова. Из задымленного помещения пожарные эвакуировали одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– В комнате площадью 15 квадратных метров загорелись постельные принадлежности, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, спасатели узнали о возгорании в Красносельском районе в 20:26 и оперативно отправились на место происшествия. Они также сообщили, что никто не пострадал. Благодаря усилиям десяти пожарных уже к 22:16 разбушевавшуюся стихию удалось полностью усмирить.

Ранее spb.kp.ru писала, что 25 человек эвакуировали из пожара на Невском проспекте. К слову,

спасателям потребовался почти час, чтобы потушить пламя.