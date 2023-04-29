Трубу прорвало на пересечении Будапештской и Димитрова в Петербурге

Коммунальная авария случилась на пересечении Будапештской и Димитрова. Фото: vk.com/spb_today

Уровень воды снова увеличился в Северной столице. В этот раз потоп зафиксировали на пересечении улицы Димитрова с Будапештской вечером 28 апреля. Как стало известно, у 11-го дома прорвало трубу. Очевидцы сообщили о масштабном происшествии на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 21:35. Об этом рассказали в пресс-службе организации города на Неве.

– Накануне поступила заявка о разливе воды на проезжей части, – уточнили в пресс-службе компании.

Из-за аварии автомобилисты перемещались по дороге практически вплавь. Повезло больше всего трамваям: до рельс коммунальная речка не разлилась. Сотрудники «Водоканала», в свою очередь, добавили, что на место происшествия уже прибыла бригада специалистов. Они осмотрели проблемный участок и начали убирать разлившуюся воду. Пока что последствия прорыва удалось только локализовать. Но в пресс-службе предприятия пообещали дополнительно сообщить о результатах работ.