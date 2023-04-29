Труп вытащили из озера Отрадное в Ленобласти

Труп вытащили из озера Отрадное. Фото: t.me/acclenobl

Обычная прогулка жителя Приозерского района Ленинградской области возле озера Отрадное завершилась не самой приятной, но шокирующей находкой. Мужчина заметил в водоеме человеческое тело. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службе региона.

– Личность погибшего не установлена, – уточнили в пресс-службе.

Информация о найденном в озере человеке поступила 28 апреля во второй половине дня. Спасатели поискового отряда города Приозерск сразу выдвинулись на место происшествия. Как выяснилось, тело неизвестного сотрудники службы вытащили из воды на берег, а после передали сотрудникам полиции Ленобласти.

Ранее spb.kp.ru писала, что мертвого мужчину нашли в ручье Тихвинского района. К слову, его тело также обнаружила жительница деревни, когда отправилась на прогулку.