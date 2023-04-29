ДТП между мотоциклом и автомобилем произошло на улице Адмирала Трибуца в Петербурге

Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Адмирала Трибуца. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло в ночь с 28 на 29 апреля в Красносельском районе Северной столицы. Выезжающий на улицу Адмирала Трибуца черный «Мерседес» не заметил двигавшегося по дороге мотоциклиста. Как итог, мужчина вместе со своим двухколесным конем оказался под капотом машины. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Надо максимально аккуратно ездить на мотоцикле. Сегодня катался: кто-то зеркалами вообще пользоваться не умеет, кто-то маневрирует непредсказуемо. Мотоциклисту здоровья, – оставил комментарий-напутствие один из пользователей.

На фото, сделанными очевидцами, видно, что, даже спустя какое-то время после аварии, пострадавший мужчина продолжал лежать на земле. Как сообщили свидетели ДТП, на место происшествия уже приехала бригада скорой помощи. У мотоциклиста предполагают открытый перелом ноги.