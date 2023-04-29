Жесткое ДТП между легковушкой и фурой произошло на Витебском проспекте в Петербурге

Фура снесла легковушку на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло днем 28 апреля на Витебском проспекте в Северной столице. Легковушка столкнулась с грузовиком, когда оба участника движения решили махнуться полосами. Из-за удара машину сначала круто развернуло и вынесло на другой участок дороги. Но после авто несколько раз перевернулось, а затем врезалось в ограждение. ДТП попало на запись видеорегистратора ехавшего позади водителя. Ролик появился в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Вероятно, машина оказалась в слепой зоне грузовика, – предположили пользователи социальной сети в комментариях под постом.

На данный момент информации о том, насколько сильно пострадал водитель легкового автомобиля нет. Но на прикрепленном к публикации видео видно, что восстановление машины влетит ему в копеечку или вовсе окажется плохой идеей. К слову, у легковушки в крошку рассыпалась стеклянная крыша, а также серьезно помялся кузов.