Прорванную на Будапештской улице трубу отремонтировали в Петербурге

Прорванную на Будапештской улице трубу отремонтировали. Фото: vk.com/spb_today

Коммунальную аварию и потоп на пересечении улицы Будапештской и Димитрова устранили сотрудники «Водоканала» Северной столицы. Кроме того, на всей пострадавшей территории вновь вернули водоснабжение. Об этом ночью 29 апреля сообщили в пресс-службе предприятия.

– Вытекание удалось локализовать. Сейчас всю скопившуюся воду отвели в канализационные системы, – добавили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

В пресс-службе организации также добавили, что в ближайшее время специалисты компании полностью устранят технологическое нарушение на магистрали диаметром в 40 сантиметров. К лову, под водой оказались минимум 300 метров дороги.

Напомним, вечером 28 апреля во Фрунзенском районе города на Неве произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорванной трубы пешеходы не могли перейти на другую сторону улицы Димитрова, а автовладельцам и вовсе пришлось перемещаться по улицам практически вплавь.