Отца и сына из Петербурга осудят за крупное мошенничество с липовыми деньгами

"Бизнесмены" находятся под стражей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нечестную схему семейного бизнеса раскрыли полицейские Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, отец с сыном разбогатели на 45 миллионов рублей с помощью фальшивых денег. Теперь они предстанут перед судом.

Как выяснилось, мужчины заключали с застройщиками от лица некой фирмы договоры долевого строительстве домов. Конечно, оплачивать долевой взнос аферисты не собирались. «Бизнесмены» подыскивали граждан, представлялись им подрядчиками и предлагали оформить переуступку прав требования. По легенде мошенников, право переходило к гражданам за определенную сумму. Клюнувших на предложение людей убеждали положить деньги в депозитарную ячейку, пока не закончится строительство. Но к ячейке был открыт совместный доступ.

Аферисты брали у жертв деньги якобы для пересчета и незаметно меняли пачку купюр на заранее подготовленную пачку билетов банка приколов.

- Злоумышленники обманом похитили у шести граждан свыше 45 млн рублей. Преступления они совершали в период с марта 2019 года по июнь 2020 года, - отметили в полиции.

Договоры долевого участия застройщики расторгали, поскольку не получали взнос. А на руках у обманутых людей оставались только фальшивые деньги.