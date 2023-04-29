В Сосновке и Заневском парке высадят деревья в День благоустройства

Комитет по благоустройству выведет на уборку 700 единиц техники и 1000 дворников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стартовал традиционный весенний День благоустройства. На большой городской субботник выйдут жители всех районов, сотрудники различных организаций, волонтеры.

- Каждую весну мы приводим наш город в порядок, убираем скопившийся за зиму мусор, сажаем деревья и кусты. Замечательно, что горожане приходят семьями, - передает слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Силами петербуржцев парки, скверы, бульвары и сады очистят от мусора и старой листвы, где-то посадят деревья. Новые посадки точно запланированы в парках Сосновка и Заневском, в сквере на улице Рихарда Зорге.

Уборка уже вовсю идет на набережной Карповки, в скверах имени Петра Семененко и на Новосмоленской набережной, в Пионерском и Ладожском парках, Любашинском, Ивановском и Малом Ильинском садах. В порядок приведут также площадки для выгула собак и скейт-площадку на Железнодорожной улице в Пушкине.

Комитет по благоустройства тоже не будет сидеть без дела: на уборку выведут 700 единиц техники и 1000 дворников.