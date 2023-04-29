Первый в истории Петербурга автобус до Симферополя отправился в путь

Автобус рассчитан на 44 пассажира. Фото: комтранс

В субботу у жителей Петербурга появился еще один повод порадоваться путешествиям - впервые в истории из Северной столицы отправился в Симферополь пассажирский автобус. Сообщение между городами будет регулярным, заявили в пресс-службе комитета по транспорту.

Уже завтра первые туристы доедут до Крымской столицы. По пути они минуют Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую, Ростовскую области, Краснодарский край.

Салон рассчитан на 44 человека, автобус оборудован комфортабельными сиденьями, системой климат-контроля, мониторами, полками для багажа. В длинный путь вместе с пассажирами едут три профессиональных водителя.

- Новое южное направление выбрано самими петербуржцами путем открытого голосования, проведенного в прошлом году, - отметили в комитете. До этого был запущен маршрут до Геленджика.

Автобусы до Симферополя будут отправляться каждую субботу в 7:00. Билеты на них продают в кассах автобусного вокзала.