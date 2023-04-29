Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 8:59

Первый в истории Петербурга автобус до Симферополя отправился в путь

В теплом городе путешественники окажутся в воскресенье
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Автобус рассчитан на 44 пассажира. Фото: комтранс

Автобус рассчитан на 44 пассажира. Фото: комтранс

В субботу у жителей Петербурга появился еще один повод порадоваться путешествиям - впервые в истории из Северной столицы отправился в Симферополь пассажирский автобус. Сообщение между городами будет регулярным, заявили в пресс-службе комитета по транспорту.

Уже завтра первые туристы доедут до Крымской столицы. По пути они минуют Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую, Ростовскую области, Краснодарский край.

Салон рассчитан на 44 человека, автобус оборудован комфортабельными сиденьями, системой климат-контроля, мониторами, полками для багажа. В длинный путь вместе с пассажирами едут три профессиональных водителя.

- Новое южное направление выбрано самими петербуржцами путем открытого голосования, проведенного в прошлом году, - отметили в комитете. До этого был запущен маршрут до Геленджика.

Автобусы до Симферополя будут отправляться каждую субботу в 7:00. Билеты на них продают в кассах автобусного вокзала.