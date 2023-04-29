7 миллиардов животных перевезли через аэропорт Пулково с начала года

Животные улетали и в другие города России, и за границу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 7 миллиардов животных провезли через аэропорт Пулково с начала года. Пушистых, усатых, крылатых и других маленьких путешественников везли через Петербург в другие регионы. По подсчетам пресс-службы Пулково, животные чаще всего направлялись в страны СНГ, Иркутскую, Калининградскую, Архангельскую и Магаданскую области.

Ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта прошли 40 тысяч аквариумных рыбок, 570 декоративных птиц и волнистых попугайчиков, 900 креветок Розенберга. Встречали сотрудники Пулково также улиток и амфибий.

В пассажирском терминале, тем временем, проходили контроль 3,6 тысяч кошек и собак. Внутри страны путешествовали 1586 собак и 749 кошек, они уезжали в Сочи, Мурманск, Новосибирск и другие города.

- За границу вылетели 597 кошек и 673 собак. Они продолжили путешествие в основном в Турцию, Китай, Казахстан и Сербию, - подытожили в аэропорту.