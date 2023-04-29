Очередь на ледоколы выстроилась на набережной Лейтенанта Шмидта

Правда, с совсем маленькими детьми на ледоколы не пустили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начался традиционный весенний Фестиваль ледоколов. Который год он открывает в городе туристический сезон.

На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовались три знаменитых ледокола: «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Все три дня, пока идет фестиваль, суда можно посетить с экскурсией.

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, заглянуть внутрь ледоколов захотели многие жители и гости города. «Комсомолка» заметила длинную очередь к этим судам. Увы, для некоторых посетителей визит оказался несбыточным: не повезло тем, кто пришел на ледоколы с маленькими детьми. Таких гостей организаторы не пустили.

- На действующие ледоколы в целях безопасности не будут допускать детей до 6 лет. Кроме того, не допускается проход в обуви на высоком каблуке, - предупреждали накануне в пресс-службе Смольного.

Событие организовал комитет по развитию туризма вместе с Росморпортом и Морским советом при правительстве. Главной площадкой фестиваля как обычно станет ледокол-музей «Красин», где организовали выставки и мастер-классы.