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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:27

Троих полицейских Петербурга наградили за отличную службу

Один из них спас тонущего человека, два других оперативно задержали педофила
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Старший лейтенант Константин Митрохин спас тонущего в полынье. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Старший лейтенант Константин Митрохин спас тонущего в полынье. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Троих полицейских Петербург наградили за отличие при несении службы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, начальник городского главка генерал-лейтенант Роман Плугин вручил коллегам благодарности и премии.

Первую награду получил старший лейтенант полиции Константин Митрохин, работающий инспектором ДПС в Центральном районе. Утром 17 марта он спас мужчину, провалившегося под лед Невы напротив Эрмитажа. Митрохин обвязал себя буксировочным тросом, лег на хрупкий лед и дополз до утопающего. Мужчину благополучно спасли и передали медикам.

- За свой поступок Константин Митрохин был награжден ведомственной медалью МВД России «За смелость во имя спасения», - рассказали в ведомстве. От Плугина инспектор получил еще и денежную премию.

Прапорщик Дмитрий Попозогло и старший сержант Андрей Васин задержали педофила в метро. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Прапорщик Дмитрий Попозогло и старший сержант Андрей Васин задержали педофила в метро. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Поощрения удостоились и служащие управления полиции на метрополитене, прапорщик Дмитрий Попозогло и старший сержант Андрей Васин. Они за 10 минут нашли в толпе пассажиров педофила, который приставал к 13-летней девочке. Негодяя оперативно задержали.

Полицейские получили денежные премии.