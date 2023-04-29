Депутаты Петербурга решили законодательно запретить бомбил

Вступить в силу закон может 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания предложили запретить таксистов-частников на федеральном уровне. Они выступили с поправками в закон Петербурга, написанный на основе ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ».

Авторами законопроекта выступили Алексей Цивилев, Михаил Барышников и Ольга Герасина. Депутаты предложили установить ряд полномочий для городского правительства по вопросам такси. Например, вести реестр легковых такси, утверждать состав сведений о водителях, регулировать зону ответственности служб заказа такси.

Юрлицам, ИП и физлицам намереваются давать разрешение таксовать на пять лет. Для всех машин такси предлагают строгую цветовую гамму:

- [Она] должна состоять из основного белого цвета, полосы желтого цвета, имеющей светоотражающие свойства, шириной от десяти до пятнадцати сантиметров, размещенной по всей длине боковых поверхностей кузова. В салоне легкового такси должна находиться информация о действующих тарифах, - отмечается в проекте.

Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 сентября. Но до реализации документу еще далеко. Пока его только обсуждают в рабочих группах.