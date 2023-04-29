Ограничение проезда по вантовому мосту на КАД сняли на неделю раньше срока

Работы на мосту начались 1 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение по Большому Обуховскому мосту, известному также как вантовый, досрочно открыли. Специалисты смогли на неделю раньше срока закончить на нем работы по замене деформационного шва. Об этом утром 29 апреля сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- По состоянию на 29 апреля работы по замене деформационного шва на 56 километре внутреннего кольца КАД, на Большом Обуховском мосту через реку Нева завершены досрочно, - уточнили в учреждении.

Временные ограничители и технические средства с дороги убрали, путь для автомобилистов освободили по всем четырем полосам. Словом, движение вернулось в штатный режим.

Изначально ремонтировать деформационный шов, пришедший в аварийное состояние, планировали с 1 апреля до 5 мая. На мосту попеременно перекрывали по две полосы. Дорожники сработали чуть более быстро и качественно.