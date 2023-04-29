Пять фонтанов Петербурга вновь заработали после масштабной реконструкции

Все эти фонтаны прячутся в жилых дворах. Фото: Водоканал

В Петербурге заработали пять фонтанов, уходивших на масштабную реконструкцию. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, фонтанам требовалась колоссальная помощь: новые чаши, обновленные сети водоснабжения и -отведения, электроснабжения, насосы, освещение и шкафы управления.

Красоту навели фонтанам на Московском проспекте, 172, в Тургеневском переулке, 3, на Шпалерной улице, 3, а также на улице Севастьянова, 4 и Благодатной улице, 34. Все они прячутся во дворах и немного похожи внешне. Небольшие прямоточные фонтаны подсоединяли к ближайшему жилому дому, вода из чаши уходила прямо в канализацию.

Как рассказали в Водоканале, часть дворовых фонтанов передали городу в плохом состоянии - чаши и сети были разрушены, фонтаны не работали. Некоторые из них превратились со временем в клумбы.

- На территории сооружений выполнено благоустройство – обновлено покрытие и восстановлен газон, - подытожили в Водоканале.