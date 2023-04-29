95 выпускников петербургского Политеха начнут работать на первой в Турции АЭС «Аккую»

В истории сотрудничества Турции и России это первый подобный крупнейший проект. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Петербургский Политехнический университете подготовил 95 турецких студентов к работе на первой в Турции атомной электростанции «Аккую». Как сообщили в пресс-службе Смольного, учащиеся прошли программы сециалитета и магистратуры в Институте энергетики. Все они получили квалификацию инженеров-физиков и заодно выучили русский язык - он будет рабочим на турецкой АЭС.

Политех - один из двух вузов России, которые готовили турецких специалистов для этой АЭС по целевому набору. В истории сотрудничества России и Турции это крупнейший подобный проект. Кстати, на днях президенты обеих стран, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, участвовали в церемонии завоза ядерного топлива на «Аккую».

- Президент подчеркнул, что этот проект способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами. Обучение турецких специалистов – вклад Петербурга в этот проект, - отметили в Смольном.

Турецкая АЭС обеспечит 10% всей страны в электричестве. Оборудование для «Аккую» производят на предприятиях «Ижорский завод» и «Аттоммаш».