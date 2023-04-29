Байкеры Петербурга открыли летний мотосезон

По центру проехали сотни байкеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Байкеры Петербурга торжественно открыли летний мотосезон. Это символично случилось в день открытия туристического сезона в городе и фестиваля ледоколов.

Сотни мотоциклистов на чопперах, спортбайках и классических мотоциклах массово проехались по центральным улицам.

Мотоколонна стартовала от Дворцовой площади и двинулась единой ревущей толпой по набережной Кутузова, затем по Воскресенской, Смольной и Синопской набережным, площади Александр Невского и, наконец, по Невскому проспекту.

- Поздравляю всех байкеров с началом нового мотосезона! - написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Александр Бельский. - Современными байками невозможно не восторгаться - брутальные, мощные, стремительные. Но Ява 350 вне конкуренции в моем сердце.

Перекрывать движение автомобильного и общественного транспорта ради мотопарада не стали: байкеры лавировали между крупными попутчиками.