Байкеры Петербурга открыли летний мотосезон

По центру проехали сотни байкеров.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Байкеры Петербурга торжественно открыли летний мотосезон. Это символично случилось в день открытия туристического сезона в городе и фестиваля ледоколов.
Сотни мотоциклистов на чопперах, спортбайках и классических мотоциклах массово проехались по центральным улицам.
Мотоколонна стартовала от Дворцовой площади и двинулась единой ревущей толпой по набережной Кутузова, затем по Воскресенской, Смольной и Синопской набережным, площади Александр Невского и, наконец, по Невскому проспекту.
- Поздравляю всех байкеров с началом нового мотосезона! - написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Александр Бельский. - Современными байками невозможно не восторгаться - брутальные, мощные, стремительные. Но Ява 350 вне конкуренции в моем сердце.
Перекрывать движение автомобильного и общественного транспорта ради мотопарада не стали: байкеры лавировали между крупными попутчиками.