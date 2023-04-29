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НовостиОбщество29 апреля 2023 15:34

Байкеры Петербурга открыли летний мотосезон

Они сделали традиционный проезд по центральным улицам
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
По центру проехали сотни байкеров.

По центру проехали сотни байкеров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Байкеры Петербурга торжественно открыли летний мотосезон. Это символично случилось в день открытия туристического сезона в городе и фестиваля ледоколов.

Сотни мотоциклистов на чопперах, спортбайках и классических мотоциклах массово проехались по центральным улицам.

Мотоколонна стартовала от Дворцовой площади и двинулась единой ревущей толпой по набережной Кутузова, затем по Воскресенской, Смольной и Синопской набережным, площади Александр Невского и, наконец, по Невскому проспекту.

- Поздравляю всех байкеров с началом нового мотосезона! - написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Александр Бельский. - Современными байками невозможно не восторгаться - брутальные, мощные, стремительные. Но Ява 350 вне конкуренции в моем сердце.

Перекрывать движение автомобильного и общественного транспорта ради мотопарада не стали: байкеры лавировали между крупными попутчиками.