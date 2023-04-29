Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Санкт-Петербургском проспекте

Водитель легковушки погиб на месте. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло под Петергофом. На Санкт-Петербургском проспекте, в районе дома №66, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Киа Рио", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом, - сообщили в ведомстве.

Водитель легковушки погиб на месте, четверо пассажиров автобуса пострадали. Они получили легкие травмы.

Пострадали четыре пассажира. Фото: vk.com/spb_today

Как дополняют очевидцы в соцсетях, сильно пострадал и автобус №103. Водитель автобуса из-за столкновения немного потерял управление и врезался в опору освещения на обочине, в салоне выбило стекла. Столб накренился в сторону проезжей части, поэтому специалисты "Ленсвета" ждут разрешения следователей на проведение ремонта опоры.

Что случилось с водителем иномарки, пока неизвестно. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.