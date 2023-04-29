На Московском шоссе тушат крупный пожар в здании завода «Самсон»

Пострадавших нет. Фото: соцсети

В шестом часу вечера в субботу, 29 апреля, на Московском шоссе разгорелся крупный пожар. Огонь разгулялся в здании №13, где раньше располагался завод «Самсон». О ЧП сообщают в пресс-службе городского управления МЧС.

Пожару уже присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спасатели выяснили, что горение происходит на четвертом этаже, пламя захватило примерно 200 квадратных метров площади. Точных причин возгорания пока не называют.

Спустя практически час пожар не стихает, МЧС по-прежнему рапортует об уровне 1-БИС. Тушат огонь 7 единиц техники и 28 пожарных.

- Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - дополнили спасатели.

Жители разных районов Петербурга замечают крупный столб черного дыма с территории завода. Дым заметен на юго-западе и на КАД.