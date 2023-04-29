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НовостиОбщество29 апреля 2023 17:02

Более 200 тысяч жителей Петербурга убирали город на субботнике

Горожане наводили порядок в парках, дворах, на воинских захоронениях
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
"Добрый субботник" в этот раз прошел в парке Героев-Пожарных.

"Добрый субботник" в этот раз прошел в парке Героев-Пожарных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На общегородской весенний субботник в Петербурге вышло почти 217 тысяч человек. Большая дружная уборка завершила традиционный месячник благоустройства, отметили в пресс-службе Смольного.

За день горожане убрали десятки парков, садов и набережных. Сотрудники комитета по благоустройству, тем временем, вывозили мусор с улиц, зеленых насаждений, сажали кустарники, деревья и цветы, мыли фасады домов, ремонтировали и красили ограждения и скульптуры, детские площадки.

Веники и тряпочки приложили также к мемориальным площадкам - петербуржцы наводили порядок на воинских братских захоронениях.

- Всего за сегодняшний день было приведено в порядок 14 млн. кв. м городских территорий, - сообщили в администрации города.

Особый «Добрый субботник» в этот раз прошел в парке Героев-Пожарных. Уборка завершилась выпуском мальков карасей в пруд.