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НовостиДом. Семья29 апреля 2023 17:34

Росприроднадзор попросил жителей Петербурга не трогать маленьких лосят в лесах

Самки лосей бросают детенышей, если чувствуют на них чужой запах
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Также нельзя кормить лосят коровьим молоком и обычной едой.

Также нельзя кормить лосят коровьим молоком и обычной едой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцев попросили не трогать и не спасать маленьких лосят в лесах области. Как уточнили в северо-западном управлении Росприроднадзора, в апреле-мае у лосей появляются на свет наследники и встречать малышей в лесу возможно особенно часто.

- Если самки нет поблизости, то это не говорит о том, что малышей бросили или, случилась какая-то беда с их матерью. Самка, услышав приближение людей, может отойти в сторону, - говорят специалисты.

Главное при встрече с лосенком - не подходить близко, не шуметь, не гладить и тем более не брать в руки и забирать из леса. Если человек погладит малыша, то чужой запах отпугнет самку и она бросит детеныша. Если же просто пройти мимо, такой ситуации не случится.

Специалисты просят также придерживать на поводке собак, чтобы те не приближались к лосятам. Нельзя пытаться накормить малышей обычной едой или коровьим молоком - это чревато их гибелью.

Росприроднадзор напомнил, что дикие животные находятся под охраной государства. Людям, которые причинили животным вред или даже погубили их, грозит уголовное дело.