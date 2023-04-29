Дождливая и ветреная погода ждет Петербург в воскресенье

Ветер может разогнаться до 14 м/с. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в воскресенье, последний апрельский день, обещает быть дождливой и немного ветреной. Такой прогноз делают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. А вот утром и днем пройдет уверенный дождь - придется брать с собой на прогулку зонт. Ветер подует с юга и юго-запада, разгонится до 4-9 м/с в ночи и до 9-14 м/с в дневное время.

- Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов, - прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слегка меняться. Судя по тому, как менялась погода в субботу - от дождя и града к ясному небу с устойчивым солнцем, - от воскресной тоже можно ждать внезапных перемен.