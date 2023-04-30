Солнце и ветер ожидаются в Петербурге 1 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в воскресенье, 30 апреля. По его словам, в Северной столице ожидается дождь. Осадки прекратятся после трех часов дня. И, хотя утром воздух прогрелся до девяти градусов, позже снова станет прохладно.

- Зато 1 мая осадков не предвидится, будет светить солнце. Правда, подует западный свежий ветер. Температура воздуха составит от восьми до десяти градусов со знаком плюс, - говорится в сообщении синоптика в его телеграм-канале.

В Ленинградской области 1 мая прогнозируют кратковременные осадки, но их тоже будет не так уж много.

- Так что, первомайская погода будет скорее привычной для нас, такой как наблюдается почти ежегодно, - заключил синоптик Колесов.