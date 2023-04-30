В сквере Памяти посадили именную липу в честь погибшего в Петербурге военкора Татарского

Активисты высадили 32 дерева в честь погибших военнослужащих. Фото: spb.er.ru

В Сквере Памяти 29 апреля высадили 32 дерева в честь военнослужащих, которые погибли на Донбассе. Одну липу посадили в честь военного корреспондента Владлена Татарского, который умер из-за взрыва в кафе на Университетской набережной.

- Высаживать деревья в честь героев мы начинали в 2016 году. Город откликнулся на нашу инициативу и поддержал нас. Это память. Это для нас живые люди, мы о них помним, - отметил один из инициаторов акции, президент фонда «Возрождение» Вячеслав Громов.

Именные липы высаживали в том числе ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, а также родственники погибших военнослужащих. В акции приняло участие руководство администрации Калининского района города.