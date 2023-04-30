Самолет не смог взлететь из Пулково из-за открытой двери. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолет не смог взлететь из Пулково, потому что дверь на борт оказалась открыта. Все произошло вечером 29 апреля. Рейс выполняла авиакомпания Smartavia. О происшествии сообщает телеграм-канал Aviaincident.

- При начале разбега со взлетно-посадочной полосы самолет прекратил взлет по причине срабатывания индикации открытой двери, - говорится в сообщении.

Взлетно-посадочную полосу позже осмотрели сотрудники аэродромной службы. Через пять минут после происшествия полет возобновили. Известно, что борт направлялся из Петербурга в Мурманск.

Напомним, накануне в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, а еще четверо пострадали. Все произошло под Петергофом, на Санкт-Петербургском проспекте.