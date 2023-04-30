Мужчина развращал 12-летнюю девочку около дома детского творчества в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина выслеживал детей около дома детского творчества и приставал к ним. В службу 112 обратился очевидец, который рассказал, что неизвестный развращает школьников. Все происходило вечером 13 апреля на проспекте Раевского, а также 28 апреля на проспекте Авиаконструкторов. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Прибывший на место происшествия наряд полиции по «горячим следам» задержал 53-летнего неработающего жителя Парголово, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление у петербуржца, который рассказал, что мужчина домогался его 12-летней дочери два раза в разных местах. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.