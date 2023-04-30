Мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры в Ленобласти

На дебошира составили административный протокол. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры. Все произошло вечером 29 апреля в Выборге на Промышленной улице. В полицию обратились очевидцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Выборга, который стрелял из своего ружья «Сайга-410 К». Он делал это просто из хулиганских побуждений, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты изъяли две металлические гильзы и два охотничьих гладкоствольных ружья «Сайга». На стрелявшего дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне полицейские застрелили пенсионера, который открыл по ним огонь при задержании. Изначально на соседа пожаловались жители коммунальной квартиры.