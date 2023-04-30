Петербуржец надругался над 5-летним внуком своей сожительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранее судимый петербуржец совращал внука своей сожительницы. 58-летний мужчина надругался над пятилетним мальчиком. Все произошло утром 28 апреля на улице Чекистов. Ребенок рассказал обо всем маме. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчина был опрошен и отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал источник.

Известно, что подозреваемый уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Его обвиняли в угрозе убийством, краже и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, накануне на севере Петербурга мужчина приставал к 12-летней девочке около дома детского творчества. В полицию обратился отец ребенка. Он рассказал, что неизвестный два раза караулил школьницу.