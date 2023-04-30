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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 8:35

Двухлетняя девочка обварилась в кипятке в Кудрово

Малышку с сильнейшими ожогами доставили в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Малышку с сильнейшими ожогами доставили в больницу.

Малышку с сильнейшими ожогами доставили в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток и получила сильнейшие ожоги. Это произошло поздним вечером 28 апреля в Кудрово. Малышка вместе с родителями была в гостях. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Двухлетнего ребенка с термическими ожогами в пятницу доставили в Детскую больницу №1. У девочки были обожжены грудная клетка, живот, левое бедро, левое предплечье, шея, подбородок и лицо. Малышка получила ожоги второй и третьей степени, - рассказал источник.

Врачи оценили состояние девочки как тяжелое. У нее поражено 15 процентов поверхности тела. Сейчас малышка находится в реанимации.

Напомним, накануне стало известно, что мужчина домогался внука своей сожительницы. Он развращал пятилетнего мальчика. Ребенок рассказал обо всем маме, а она обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.