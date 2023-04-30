13-летний мальчик из Петербурга попал в больницу с токсическим отравлением

Ребенка госпитализировали с детской площадки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестиклассник попал в больницу с отравлением. Известно, что 13-летний мальчик учится в школе-интернате Невского района Петербурга. Его госпитализировали вечером 29 апреля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Скорая забрала мальчика с детской площадки дома на Богатырском проспекте, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у подростка токсическое отравление неизвестным веществом. Состояние мальчика специалисты назвали тяжелым. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Известно, то мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере Невского района.

Напомним, в этот же день в больницу попала двухлетняя девочка, которая опрокинула на себя кипяток в Кудрово. Малышка получила сильнейшие ожоги разных частей тела и сейчас проходит лечение.