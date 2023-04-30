Мошенники выманили у 70-летней петербурженки 6,7 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга задержали жителя Москвы, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, мужчина выманил у 70-летней пенсионерки более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина рассказала, что с 16 по 24 марта ей постоянно звонили неизвестные, которые рассказали, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов, продать ее квартиру. Поэтому мошенники просили перевести деньги на якобы безопасные счета и продать жилье, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Наивная пенсионерка поверила собеседникам и 24 марта на Большой Конюшенной улице передала неизвестному 6 миллионов 752 тысячи рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Позже в аэропорту Москвы был задержан 31-летний москвич. Расследование уголовного дела продолжается.