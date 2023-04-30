Пьяный петербуржец отделался легким ушибом после падения с четвертого этажа

Мужчину отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Московском районе пьяный петербуржец упал с 12-метровой высоты. Но никаких тяжелых травм мужчина не получил. Врачи осмотрели его и отпустили домой. Все произошло рано утром 30 апреля на Кубинской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 30 апреля около 5:30 утра 43-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, и упал вниз, - рассказал источник.

Петербуржцу вызвали скорую помощь, которая отвезла его в Городскую больницу №26. Там пострадавшего осмотрели. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки слева. Но травма оказалась незначительной, поэтому пациента не стали госпитализировать и отпустили домой с назначенным лечением.

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