Сад Динамо благоустроят в 2023 году в Петербурге. Фото: t.me/poveliy

Сад Динамо приведут в порядок в этом году в Петербурге. Об этом накануне в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Александр Повелий.

- В Московском районе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроим сад Динамо, расположенный на пересечении Заставской и Цветочной улиц, - написал он.

Специалисты собираются сохранить природную составляющую и озеленить территорию. В саду появятся площадки для занятий физкультурой и спортом. Также в зоне отдыха благоустроят зоны с комфортной уличной мебелью.

Кроме этого, сад украсят кинетическими арт-скульптурами, декоративными кустарниками и многолетними цветочными растениями.