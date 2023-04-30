Александр Беглов поздравил пожарных с профессиональным праздником

30 апреля отмечается День пожарной охраны России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. С этим праздником петербуржцев поздравил глава города Александр Беглов.

- Поздравляю всех огнеборцев с праздником! Благодарю за благородный, самоотверженный труд, за преданность родному городу. Крепкого всем здоровья, бодрости духа, оптимизма, новых трудовых успехов! – сказал градоначальник.

По его словам, пожарная служба Петербурга одна из лучших в стране по технической оснащенности и показателям работы. На этой неделе в Калининском районе появилась еще одна пожарная часть. А накануне в строй вошла часть в Выборгском районе.

- Для противопожарной службы городом ежегодно закупаются новые автомобили, специальная техника, оборудование и снаряжение, - отметил Александр Беглов.