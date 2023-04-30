После домогательств к 16-летней девушке в метро Петербурга возбудили уголовное дело

Мужчину задержали на станции «Гостиный двор». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 16-летнюю девушку в вагоне метро. Напомним, все произошло 26 апреля. Девушка подошла к полицейским на станции «Гостиный двор» и рассказала, что другой пассажир совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- Сотрудниками полиции на метрополитене по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний гражданин без определенных занятий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Напомним, вагон ехал от станции метро «Площадь Александра Невского». Известно, что задержанный мужчина живет во Всеволожске. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.