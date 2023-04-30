Промо-акция с бесплатной шавермой закончилась массовой дракой петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга подрались из-за бесплатной шавермы. На Красногородской улице в Северной столице 29 апреля открылось новое кафе. В честь открытия сотрудники устроили акцию и начали раздавать любимое блюдо петербуржцам абсолютно бесплатно. Около заведения образовалась длинная очередь, а позже все переросло в массовую драку.

- Давка началась в 12 часов дня, но больше всего людей было около пяти часов вечера, - рассказал очевидец в паблике «Транспортный коллапс, Красное село» во ВКонтакте.

Из-за массовой драки кто-то вызвал полицию, но сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, когда все уже разошлись.

Напомним, полицейские возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" на мужчину, который приставал к 16-летней девушке в вагоне метро.