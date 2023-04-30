Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на дороге из Петергофа в Кейкино

Ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Ломоносовском районе Ленинградской области утром 29 апреля. В аварии пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- ДТП произошло на 12 километре трассы Петергоф-Кейкино. Водитель «Фольксваген Поло» ехал от кольцевой дороги в сторону деревни Петровское, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Киа Рио». В аварии пострадал трехлетний мальчик, который находился во втором автомобиле. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.