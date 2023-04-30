СКА расторг контракт с нападающим Никитой Гусевым. Фото: vk.com/nikitagusev97fan

Тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о расторжении контракта с Никитой Гусевым. Информация об этом появилась в его телеграмм-канале. Он отметил, что решение о хоккеисте было не самым простым.

- Время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте - в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента, - сообщил Ротенберг.

Напомним, Никита Гусев в составе команды СКА завоевал Кубок Гагарина в 2017 году, а также выиграл золото на Олимпиаде в Пхенчане. Кроме этого, он стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба.

- В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры! – добавил тренер хоккеистов.